Бажовские герои стали персонажами урока краеведения от "Мотив" в Екатеринбурге

Сотовый оператор Мотив в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA совместно с командой SPEKTR создали на стене Гимназии №94 3D-образ Хозяйки Медной горы – самой известной героини сказов Павла Бажова.

Ранее здесь была другая работа фестиваля. «Сказы Бажова» от художника Васи Баса и команды CUSTOM FLAWA. Погода и время мурал состарили . И было принято решение обновить стену. Созданием эскиза для нового арт-объекта занялись художники из команды SPEKTR.

«Главной героиней нового арт-объекта стала Хозяйка медной горы – культурное эхо от богини Венеры в импровизированной короне из кристаллов. Венера и Хозяйка Медной горы похожи как архетипы, и именно это отразили мы в “Уличном краеведении”, – пояснил художник команды SPEKTR Андрей Колоколов.

В современном мурале воплощена 3D-иллюзия. Внимательный зритель заметит и отсылки к компьютерной инди-игре Minecraft.

Авторы и организаторы уличного арт-объекта ставили целью привлечение внимания к Уралу и его культурным символам. Тема, которая созвучна и близка фестивалю и сотовому оператору Мотив.

«Сказы Бажова неразрывно связаны с Уралом. Рожденный в нашем удивительном крае, Бажов очень точно передает местные традиции, обычаи и культуру. Урал в его рассказах — это не только географическое место, но и символ уникальной природы и богатства. В своих произведениях Бажов не просто описывает уральскую жизнь, он формирует целый культурный код, который на протяжении многих лет продолжает влиять на восприятие региона и его жителей. Сотовый оператор МОТИВ, основанный на Урале и для уральцев, с радостью поддержал этот урок «уличного краеведения», – прокомментировали в пресс-центре сотового оператора Мотив.