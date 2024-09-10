Школьников Екатеринбурга могут обязать убирать акваторию Исети

Замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко предложил привлечь школьников к уборке акватории реки Исеть.

"Сейчас активно ведутся переговоры по очистке акватории Исети. Вот это глобальная идея, которая могла бы объединить абсолютно всех. И системе образования это тоже было бы интересно. И этот проект мог бы родить множество подпроектов. В этом, уверен, заинтересованы все горожане", - передает слова Шевченко пресс-служба мэрии.

Детей также могут привлечь к созданию садов и зон отдыха. С такой инициативой выступила партнер-соорганизатор фестиваля "Атмофест" Юлия Сорокина. Она уверена, что детский разум более креативен и способен создать то, до чего взрослый никогда бы не додумался.

"Они создают свой маленький садик на уровне проекта, потом идет отбор городской. Отобрали 10 команд и дали им землю, растения. И в этом маленьком садике будет столько добра и уюта. Они придумают то, что нам никогда не пришло бы в голову. Кроме того, эта история не про потребительство: если ты создал и сделал, у тебя появляется ответственность и осознанность. Это была бы интересная история", - отметила Сорокина.

Окончательного решения по проектам пока нет. Вероятно, более ясной картина станет ближе к общегородскому фестивалю науки, творчества и экологии. Провести таковой решили на рабочем совещании по созданию экологических проектов для местных школьников. Там некоторым проектам и могут дать зеленый свет, позволив детям и подросткам реализовать на практике то, что они изучают в теории.