Суд арестовал подозреваемого в убийстве пермского следователя до 10 ноября

В Свердловском районном суде Перми избрали меру пресечения пенсионеру войск Нацгвардии Алексею Головину, подозреваемому в убийстве начальника отдела СКР Евгения Середкина.

Он останется под стражей до 10 ноября. С соответствующим ходатайством выступил следственный комитет.

Напомним, около полуночи подозреваемый пришел на лестничную площадку, где располагается квартира следователя, выключил там свет и позвонил в дверь. Когда Середкин открыл, мужчина накинулся на него с топором. После совершения убийства он сам позвонил в полицию. Сообщалось также, что невольным свидетелем произошедшего стал 11-летний ребенок.

Сообщалось, что подозреваемый являлся сожителем экс-супруги Середкина. Пара рассталась. По данным СМИ, дети проживали с отцом, однако их мать пыталась добиться разрешения воспитывать своих детей через суд.

По факту убийства в Прикамье, возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Следователи устанавливают мотивы преступления, в том числе ревность.