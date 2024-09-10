США и Британия обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием

Президент США Джо Байден планирует 13 августа обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, Байден и Стармер получат позиции по этому вопросу для дальнейшего обсуждения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по России. По информации Washington Post, "главный военный сторонник Киева, США, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности".