Путин: Америка пытается любой ценой сохранить доминирование

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста поучаствовал в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", которое проходит с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

"За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Мы видим, что США пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование, с этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране", - цитирует обращение Путина к участникам учения пресс-служба Кремля.

В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-Морского Флота и ВКС, определить слаженность их действий.