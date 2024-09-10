10 Сентября 2024
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Фото: Антон Емлин

Участники семинара "Театральная смена РМК" встретились с Народным артистом РФ Борисом Щербаковым

Семинар "Театральная смена РМК" объединил уральских школьников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, около 100 ребят из Свердловской Челябинской и Оренбургской областей изучили основы сценического мастерства и познакомились с Народным артистом РФ Борисом Щербаковым.

В седьмой раз "Театральная смена РМК" прошла в детском оздоровительном лагере на берегу озера Увильды. В течение пяти дней в мастер-классах участвовали юные актеры из Кыштыма, Карабаша, Карталов, Коркино, Орска, Полевского, а также Нагайбакского района Челябинской области. В этом году темой семинара стало творчество Александра Сергеевича Пушкина. На основе классических произведений дети освоили тонкости драматического, пластического, документального театра, перформанса, театра образов и теней.

Семинар "Театральная смена РМК"(2024)|Фото: Антон Емлин

"К нам приехали 10 театральных коллективов. Во время смены дети проходят обучение под руководством профессиональных педагогов. По традиции, к закрытию семинара все ребята представляют результаты своего обучения – постановки в разных жанрах. Многие коллективы ежегодно возвращаются к нам, но есть и новые участники. В этом году мы впервые пригласили детскую команду КВН из Карабаша. Театральное мастерство и их основная творческая деятельность неразделимы", - рассказала ведущий специалист управления социальной политики РМК Анна Олейник.

Семинар "Театральная смена РМК"(2024)|Фото: Антон Емлин

Опытом и знаниями с детьми поделились мастера театрального искусства – режиссеры, актеры и художественные руководители театров Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. Кроме этого, педагогам помогали выпускники прошлых лет. Данила Голохваст – выпускник "Театральной смены – 2019", а ныне выпускник школы-студии МХАТ – провел тренинги и творческую встречу.

Семинар "Театральная смена РМК"(2024)|Фото: Антон Емлин

"Эта смена получилась уникальной. Здесь сложилась хорошая преемственность, и выпускники получили возможность поделиться опытом с младшими друзьями. Ребята получают сценические, актерские навыки, которые помогают им поступить в ведущие вузы страны. "Театральная смена" – хороший трамплин перед большой высотой творчества", - отметил руководитель народного молодежного театра-студии "Встреча" Юрий Деккер.

Семинар "Театральная смена РМК"(2024)|Фото: Антон Емлин

Главным гостем семинара стал известный советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист России Борис Щербаков. Юные театралы поговорили с ним о творческой жизни и актерской профессии.

Борис Щербаков во время семинара "Театральная смена РМК"(2024)|Фото: Антон Емлин

Теги: Щербаков, театр, школьники, РМК


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