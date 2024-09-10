В США больше не будет подлинных выборов, если Трамп проиграет, заявил Маск

В США больше не будет подлинных выборов, если кандидат-республиканец Дональд Трамп проиграет. Об этом заявил миллиардер Илон Маск.

Он написал, что демократы без стеснения заявляют, что их цель - легализовать как можно быстрее 15 миллионов нелегальных мигрантов, а также завезти еще десятки миллионов. Расчет прост: мигранты сделают все колеблющиеся штаты "синими", то есть продемократическими, а США - однопартийным государством. Ведь кандидат от демократов Камала Харрис обещает создать программу по легализации мигрантов "Заслуженный путь к гражданству".

Характерно, что сами демократы пугают американцев тем, что это тоже будут последние выборы, если выиграет Трамп.

Пока что опросы показывают небольшое общее преимущество Харрис. По штатам - тоже примерное равенство. Исход выборов определят семь колеблющихся штатов (в остальных результат почти наверняка известен). Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин. Пока в четырех из них лидирует Харрис, в трех - скорее Трамп.

Сегодня состоятся первые публичные дебаты между ними. Они же могут стать и единственными, так как об обязательном втором раунде дебатов договоренностей нет. Многие отмечают, что для Харрис это будет первое серьезное публичное выступление. Сам Трамп говорил, что она боится выступать на публике, так как не может связать двух слов. Эксперты считают предстоящие дебаты ключевым элементом президентской гонки, который и определит фаворита. Они пройдут в Филадельфии - крупнейшем городе штата Пенсильвания. Соласно анализам, победить без Пенсильвании любому кандидату будет крайне маловероятно.

Выборы намечены на 5 ноября.