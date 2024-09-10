Жителям Курского приграничья дадут по 150 тысяч

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что в регионе будут выплачивать деньги тем жителям приграничных населенных пунктов, которые потеряли свое имущество.

"При утрате имущества первой необходимости имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 или 150 тыс. руб. на каждого человека в зависимости от степени утраты. Это касается в первую очередь девяти муниципальных образований, из которых, по решению оперштаба, временно отселили жителей", - написал Смирнов в своем telegram-канале.

В Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Министерством обороны определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно. В этих районах и других населённых пунктах, список которых будет утверждён оперативным штабом, принята упрощённая процедура получения 150 тыс. руб.

"Узнать, подпадает ли ваш населённый пункт под упрощённую процедуру, можно в администрациях районов. Также для получения более подробной информации можно обратиться в Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области. Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг или в ближайшем МФЦ", - уточнил Смирнов.