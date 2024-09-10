Более 240 человек пострадали в Курской области с начала атак ВСУ

243 мирных жителя, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко, передает РИА Новости.

На стационарном лечении находится 38 пациентов, в том числе и один ребенок. Количество погибших Алименко не назвал.

В конце августа ТАСС передавал, что 31 человек погиб в результате атаки ВСУ на Курскую области, 143 пострадали.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.