10 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Оставлен в силе приговор советнику Тихановской

В Белоруссии оставлен в силе приговор в отношении Францишака Вечёрко, являющегося советником экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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Он получил 20 лет лишения свободы. Ранее Минский горсуд признал фигуранта дела виновным в "заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, организации в Белоруссии массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, публичных призывах к захвату государственной власти, совершению акта терроризма и иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии", пишет ТАСС.

Напомним, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против экс-кандидата в президенты по факту создания экстремистского формирования и заговора с целью захвата власти. Также Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском. В марте 2023 г. суд признал Тихановскую виновной в инкриминируемых ей преступлениях. Она заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.

Теги: Светлана Тихановкая, советник, приговор, Верховный суд Белоруссии


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