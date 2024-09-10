Участников группы "Каста" просят проверить на финансирование ВСУ

Общественное движение"Ветераны России" обратилось в Минюст, СК и прокуратуру с просьбой проверить участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами.

Председатель "Ветеранов России" Ильдар Резяпов заявил РИА Новости, что "Касту" нужно лишить всех прав на "культурное и финансовое присутствие в России".

Рэперы после начала СВО уехали в Европу. Музыканты публично критиковали российские власти. На прошлой неделе группа опубликовала пост с критикой и оскорблениями в адрес россиян.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявлял, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. В марте сообщалось о проверке источников финансирования артистки и ее различных высказываний.