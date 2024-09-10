ФК "Урал" расторг контракт с конголезским защитником Эмерсоном

Конголезский защитник Эмерсон покинул ФК "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В "Урале" поблагодарили Эмерсона за самоотдачу и профессионализм, пожелав ему успешного продолжения карьеры.

В клуб из Екатеринбурга футболист пришел летом 2022 года. За команду он провел 65 матчей и забил четыре мяча.

Этой весной Эмерсон забил победный гол в ворота московского "Локомотива" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. А в прошлом году, выступая за "Урал", защитник получил вызов в сборную Конго.