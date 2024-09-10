На Ставрополье без воды остались почти 6 тысяч человек

ГУП "Ставрополькрайводоканал" сообщило об аварии, в результате которой без воды остались люди.

Бригада производственно-технического подразделения (ПТП) Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" – "Восточный" ведет работы на месте, где была обнаружена утечка на водоводе диаметром 150 мм. Задействованы четыре человека и три единицы техники.

"Временно ограничена подача воды для 5 тыс. 960 абонентов поселка Затеречного, под ограничение также попадают школа, два детских сада и ФАП", - сообщает предприятие в своем telegram-канале.