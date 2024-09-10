В Петербурге проверили кафе "с этническим уклоном" после перестрелки между таксистами

В Петербурге полиция проверила два кафе "с этническим уклоном" в связи с расследованием уголовного дела о конфликте таксистов на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу.

По данным ведомства, в этих кафе собирались "соотечественники и земляки" участников конкурентной борьбы таксистов.

Силовики выявили в результате проверки 11 нелегалов. Они были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Будет решаться вопрос об их выдворении за пределы РФ.

Инцидент со стрельбой, в котором участвовали таксисты, произошел 13 июля на Комендантском проспекте. В СК сообщали, что конфликт произошел "из-за конкуренции в сфере перевозок пассажиров".

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание о результатах работы следственных органов по расследованию преступлений, совершенных мигрантами. По данным ведомства, в 2023 году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4 390 до 4 935). В три раза увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России.

В СК подчеркнули, что в последнее время приезжие нередко демонстрируют "негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов".