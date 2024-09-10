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Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области решили не вводить туристический налог

На Среднем Урале пока не планируется введение туристического налога. Об этом Накануне.RU сообщили в Законодательном собрании Свердловской области.

Как напомнили в ЗакСО, в Налоговом кодексе появилась новая глава, которая вводит так называемый туристический налог с 1 января 2025 года. Средства от его уплаты поступят в бюджеты муниципальных образований. Именно муниципалитеты и должны решить, нужно ли взимать налог в их территориях.

В Законодательном собрании Свердловской области состоялась встреча, на которой представители муниципалитетов и специалисты отрасли при участии депутатов обсудили возможность введения в регионе туристического налога. Совещание прошло под руководством председателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой.

Елена Чечунова(2019)|Фото: Накануне.RU

Свое мнение высказали глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, отельеры, руководители общественных организаций, объединяющих предприятия индустрии гостеприимства и туристической отрасли. Было решено, что пока не стоит вводить новый налог в городах Среднего Урала.

"Введение такого налога предполагает дополнительное администрирование и может негативно сказаться на турпотоке, поскольку приведет к удорожанию гостиничных услуг. По итогам нынешнего совещания мы пришли к выводу, что сегодня введение туристического налога в муниципальных образованиях Свердловской области не представляется возможным – у нас пока нет ответов на очень многие вопросы", - подвела итог совещания Елена Чечунова.

Принято решение, что департамент по развитию туризма и профильный комитет ЗакСО будут собирать предложения, замечания и мнения от всех, кто имеет отношение к введению или не введению туристического налога.

О том, что в регионах УрФО может появиться туристический сбор, стало известно осенью 2022 года. Сообщалось, что его могут ввести уже в 2023 году. Однако затем в Уральской ассоциации туризма введение такого сбора назвали "крайне преждевременным".

Теги: налог, туризм, совещание, ЗакСО, предложения


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Ранее 13.10.2022 10:45 Мск Туристический сбор на Среднем Урале могут ввести в 2023 году
Ранее 07.09.2022 08:21 Мск "Мы же хотим комфортно отдыхать?" В регионах УрФО может появиться туристический сбор

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