Прокуратура добилась тюменцу-участнику СВО выплаты в размере один миллион рублей

В Тюмени участнику СВО отказались предоставлять единовременную региональную выплату в размере 1 млн руб., которая полагалась военнослужащему в связи с получением ранения. Основанием для отказа стало отсутствие у военнослужащего сведений о регистрации по месту жительства в Тюмени на дату начала участия в СВО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, с заявлением в надзорный орган обратилась мать военного. Прокуратура провела проверку и установила, что мужчина до призыва на военную службу жил и работал в Тюмени. После ранения военнослужащий прошел лечение и вновь вернулся в зону спецоперации.

Прокурор округа обратился в суд с заявлением об установлении факта проживания сына заявителя на территории Тюменской области на дату начала участия в специальной военной операции. Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства.

В результате прокурорского вмешательства участник СВО получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей.