Основной причиной взрыва в пятиэтажке Нижнего Тагила называют поврежденный шланг

Взрыв и дальнейшее обрушение дома в Нижнем Тагиле могли произойти из-за поврежденного газового оборудования. По крайней мере это все еще основная версия произошедшего, о чем заявляет источник, знакомый с ходом расследования.

Как передает его слова "КП-Екатеринбург", взрыв газа произошел в квартире №2, где находились четверо детей. В их числе была 12-летняя Полина, которая провела в коме почти месяц, а 29 августа скончалась в больнице. Сама девочка, по словам источника, находилась в сознании, когда ее извлекли, а потому смогла рассказать о произошедшем. Якобы дети почувствовали запах газа и, решили проверить плиту на кухне, стали крутить конфорки. Действия детей якобы вызвали искру, от которой и произошел взрыв.

Источник заявил, что под завалами был найден изношенный шланг из квартиры, который теперь является вещественным доказательством. Помимо этого, у всех пострадавших, вытащенных из-под обломков, были травмы, связанные с падением на них стен или потолков, и якобы только у детей из квартиры №2, а также двух мальчиков, проходивших во время взрыва мимо окон, обнаружены серьезные ожоги.

Отметим, что официальной версии произошедшего пока нет. После трагедии были задержаны трое сотрудников газовой службы. Это мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Всем предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Число погибших после взрыва газа в Нижнем Тагиле выросло до 11 человек.