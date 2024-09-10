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Фото: Накануне.RU

Участвующий в СВО мэр Большого Камня ушел в отставку

Мэр Большого Камня Рустям Абушаев заявил о сложении полномочий из-за подписания контракта с Минобороны.

"На днях я написал заявление о сложении полномочий главы городского округа в связи с подписанием контракта с Министерством обороны, пока враг тут, нужно его добивать, у города же должен быть глава, который будет работать на месте", - написал Абушаев в своем telegram-канале.

В марте 2023 г. стало известно, что экс-глава Надеждинского района Приморья и глава Большого Камня обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Абушаев, после того, как стал фигурантом дела о мошенничестве, уехал добровольцем на Донбасс. Он заявил, что решение об этом принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. В апреле 2023 г. суды отменили постановление об аресте и обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В конце января прокурор Приморья Сергей Столяров заявил, что производство следственных действий в отношении Абушаева приостановлено.

Теги: Большой Камень, Рустям Абушаев, СВО, контракт, Минобороны России


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