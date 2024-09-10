В Тюмень приедут волонтеры и поисковики из ХМАО, ЯНАО и новых регионов России

Более 200 поисковиков, волонтеров "МыВместе", специалистов допобразования из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Донецкой и Луганской Народных Республик будут работать в Тюмени с 12 по 15 сентября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Идея проведения форума "Поиск. Герои. Родина" появилась после встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с представителями молодежи в Ноябрьске в сентябре 2023 года.

Как отмечает Александр Моор, межрегиональный форум поисковиков позволит объединить усилия, опыт, знания волонтеров субъектов.

"В ходе рабочих поездок в Югру и на Ямал много встречался с молодежью и был впечатлен серьезным отношением ребят к вопросам патриотического воспитания. Поисковое движение существует уже более 30 лет, у него тысячи последователей. Поэтому логичным было объединить усилия, опыт, знания поисковиков всех трех субъектов. Так появилась идея проведения форума, дал соответствующее поручение о его подготовке", - прокомментировал он.

Форум состоится на базе центра "Алые паруса". Волонтеры обменяются лучшими практиками, примут участие в митинге памяти с возложением цветов к мемориалам города, посвященным участникам Великой Отечественной войны.