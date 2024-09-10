В Богдановиче нашли гору из 73 артиллерийских снарядов

В Богдановиче в нежилом массиве обнаружили 73 боеприпаса. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Обнаружить их удалось случайно - во время патрулирования сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. О подозрительных объектах по улице Чапаева, похожих на боеприпасы, было доложено взрывотехникам ОМОН "Малахит". До их приезда правоохранители успели оцепить прилегающую территорию.

Сотрудники группы разминирования ОМОН идентифицировали находку как 100-мм артиллерийские снаряды без взрывчатого вещества и взрывателя, покрытые следами сильной коррозии. Угрозы жизни и здоровью граждан они не представляли.

Найденные боеприпасы представители ведомства передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.