Дело об убийстве пермского следователя находится на особом контроле в центральном аппарате СК

Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о ходе расследования.

Следственными органами СК России по Пермскому краю по факту убийства сотрудника регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по п."д" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемый задержан. В настоящее время устанавливаются мотивы преступления.

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад об убийстве сотрудника СК России в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.



