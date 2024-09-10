В Прикамье осужден насильник, отрубивший руку сожительнице

В Пермском крае 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и год ограничения свободы получил житель Александровска, признанный виновным в совершении ряда тяжких преступлений в отношении своей сожительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

27-летний мужчина уже ранее был судим - по каким именно статьям, не уточняется. Теперь к этим статьям прибавились "Истязание", "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением", "Грабеж", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Суд и следствие установили, что летом прошлого года мужчина из ревности две недели удерживал в квартире женщину. Он забрал у нее средства связи и приковал наручниками, избивал, насиловал, забрал ее имущество. В один из дней садист ампутировал кисть правой руки женщины.

После совершения преступления мужчина скрылся с места, но был найден правоохранителями и заключен под стражу.