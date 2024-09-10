Свердловский депутат предложил создать отряды "техничек" в подверженных ударам БПЛА регионах

В подверженных ударам беспилотников российских регионах можно создавать специальные отряды для борьбы с БПЛА. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как рассказал депутат в своем Telegram-канале, на эту мысль его натолкнул просмотр видео очевидцев, заснявших, как над Россией летают вражеские беспилотники. По словам Иванова, ПВО справляются, но все равно сбивают не все.

"Считаю, что в подверженных ударам БПЛА регионах могли бы помочь так называемые "технички" – внедорожники с установленными на них зенитными установками. Например, ЗУ-23, которых, я уверен, достаточное количество находится на хранении", - полагает депутат.

Он напомнил, что такие "технички" применяются в зоне боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане. В качестве плюсов Иванов отметил, что такая техника недорога в эксплуатации, мобильна, способна хорошо отработать по низколетящей цели и стать эффективным дополнением системы ПВО.

"Обсужу вопрос с коллегами-депутатами из профильного комитета Госдумы по обороне", - пообещал Максим Иванов.

Напомним, сегодня в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла массовая задержка рейсов из-за атаки беспилотников на Москву.