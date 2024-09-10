Песков ответил на вопрос, ставит ли Москва сроки по выдавливанию ВСУ из Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, ставят ли российским военным конкретные сроки по выдавливанию противника с Курской области.

"Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично", - цитирует Пескова РИА Новости.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион.

12 августа президент России на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что "с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить". Глава государства сообщил, что будет дана оценка событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, "противник получит достойный ответ". Путин назвал главной задачей Минобороны выбить противника с территории Курской области.