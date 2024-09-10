СМИ назвали причину конфликта между убитым пермским следователем и пенсионером нацгвардии

Причиной конфликта между руководителем следственного отдела по Свердловскому району Перми СКР Пермского края Евгением Середкиным и подозреваемым мог стать суд, сообщает Ural Mash.

По данным канала, экс-супруга следователя хотела вернуть себе детей. Родственники женщины сообщают, что якобы она ушла от мужа, устав от постоянных побоев. Сыновей мужчина оставил себе. Экс-супруга добивалась того, чтобы детям разрешили жить с ней.

Напомним, по данным СМИ, в убийстве подозревается пенсионер нацгвардии. Около полуночи подозреваемый пришел на лестничную площадку, где располагается квартира следователя, выключил там свет и позвонил в дверь. Когда Середкин открыл, мужчина накинулся на него с топором. После совершения убийства он сам позвонил в полицию. Сообщалось также, что невольным свидетелем произошедшего якобы стал 11-летний ребенок.

По факту убийства в Прикамье, возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствием устанавливаются мотивы совершенного преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.