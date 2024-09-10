10 Сентября 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

По решению губернатора в Костромской области жителей обучат оказанию первой доврачебной помощи

В Костромской области стартует реализация программы обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим. Планируется обучить не менее 360 тысяч жителей региона. Первым этапом станет подготовка инструкторов на базе Костромской областного медицинского колледжа, доложил директор департамента здравоохранения Николай Гирин.

Далее к обучению школьников, студентов, сотрудников различных предприятий и организаций будут привлечены 10 преподавателей и более 500 инструкторов. Занятия будут организованы на 126 площадках в каждом муниципальном образовании региона - это ФАПы, библиотеки, школы, дома культуры.

сергей ситников(2024)|Фото: adm44.ru

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу взять реализацию программы под особый контроль. Глава региона отметил, что в современном мире навыками оказания первой доврачебной помощи должен обладать каждый и уметь применять их в случае автомобильной аварии, пожара и других происшествий.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Максимально большой охват должен быть, чтобы каждый человек независимо не от каких обстоятельств мог оказать первую доврачебную помощь. Речь идет и о дорожно-транспортных происшествиях, и о происшествиях на производстве, и о происшествиях в быту. Это очень сложная работа», - подчеркнул глава региона.

Сергей Ситников также поручил разработать порядок выдачи удостоверений и ведения реестра тех граждан, кто прошел курсы оказания первой доврачебной помощи.

Теги: губернатор сергей ситников, оказание первой доврачебной помощи, реестр, удостоверения


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