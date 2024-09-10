Утвержден штраф для Google в €2,4 млрд

Европейский суд (высшая судебная инстанция ЕС) утвердил штраф для компании Google в €2,4 млрд. Речь идет о злоупотреблении доминирующим положением на рынке через поддержку собственного сервиса сравнения покупок.

Дело было в 2009-ом, когда британская фирма Foundem пожаловалась на технологического гиганта. Европейская комиссия по итогам антимонопольного расследования наложила на компанию штраф в 2017 г. ЕК посчитала, что Google отдавала предпочтение собственному сервису сравнения покупок, а не сервисам своих конкурентов.

Google обжаловала это решение, вышестоящая инстанция подтвердила штраф. Затем компания подала апелляцию в Европейский суд. Сегодня Европейский суд заявил, что Еврокомиссия была права, пишет "Интерфакс".