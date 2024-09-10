В Екатеринбурге сквер назвали в честь погибшего на СВО бойца

Скверу в Железнодорожном районе Екатеринбурга присвоено имя Ярослава Лешукова – офицера Центрального военного округа, погибшего в ходе специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о сквере, расположенном в районе улиц Билимбаевской и Ангарской. Теперь он будет носить имя Ярослава Лешукова, получившего специальность в Тюменском военном институте инженерных войск.

За два года до начала СВО Ярослав был назначен командиром инженерно-саперной роты. В марте 2022 года 25-летний боец погиб в зоне спецоперации. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга старший лейтенант Лешуков награжден орденом Мужества посмертно.

Как добавили в мэрии, в честь военного также была установлена памятная доска на школе №166 на улице Пехотинцев, в которой тот учился.