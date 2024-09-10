Шойгу сообщил об отказе Киева от прекращения ударов по объектам энергетики

Украина отказалась от договоренности о прекращении ударов по объектам энергетики, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

В интервью канала "Россия-24" он рассказал, что Турция предложила договориться не наносить удары по объектам энергетики, в том числе атомной, а также по торговому и гражданскому флоту в Черном море.

"Наш президент принял решение и сказал, да, давайте. И для нас было большое удивление, когда через какое-то время они сказали: "Нет-нет, мы не пойдем на это соглашение", — сказал Шойгу.

Ранее российские власти не подтверждали такие переговоры. Издание The Washington Post сообщило, что Украина и Россия собирались в августе направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако непрямые переговоры, в которых Катар выступал посредником, якобы были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область. Однако в МИД России опровергли подготовку к "тайным переговорам". В Кремле заявили, что тема переговоров в настоящий момент "изрядно потеряла свою актуальность".