10 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Россельхознадзор обжаловал решение суда по участку в Сысерти, где хотят построить мусорный полигон

Уральское управление Россельхознадзора подало жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области, который ранее встал на сторону "Агропромкредита". Соответствующие данные опубликованы в картотеке.

Напомним, суд связан с землей у деревни Андреевка Сысертского района, где хотят построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг". Владельцем земли является банк "Агропромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал сельхозземли по назначению. Это является серьезным нарушением, которое позволяет наложить ограничения на банк в плане использования земель.

Ограничения были наложены, однако последним решением суда признаны незаконными. Это развязывает руки банку, который может перевести земли в промышленную зону для строительства завода. Ограничения же играли на руку местным жителям, которые уверены, что "эко-кластер" станет не более чем обыкновенным мусорным полигоном, который навредит экологии района.

Как только была подана жалоба (5 сентября), представители банка заявили ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Стоит отметить, что в отношении банка 14 августа была проведена еще одна проверка. Результаты пока не опубликованы, однако в реестре проверок сказано, что "сведения о наличии в границах земельного участка объектов капитального строительства, используемых для ведения сельскохозяйственного производства, в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют". При этом представители бака в суде заверяли, что на их земле выращивается овес.

Напомним, в конце августа руководитель Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко заявил, что с 2025 года ведомство намерено начать изымать все земли сельхозназначения, которые не используются по назначению.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется в Сысертском районе. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву екатеринбургско-тюменские бизнесмены, как раз и контролирующие банк "Агропромкредит". Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.

Теги: Агропромкредит, Сысерть, Россельхознадзор, полигон, суд


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Ранее 14.08.2024 15:05 Мск Суд встал на сторону "Агропромкредита" по делу о мусорном полигоне под Сысертью

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