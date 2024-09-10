Образовательный модуль "Женская политшкола" на тему "Образ женщины в политике" проходит в Тюмени

Образовательный модуль "Женская политшкола" на тему "Образ женщины в политике" проходит в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие, на котором работают ведущие социологи, политологи и политтехнологи страны - часть федерального партийного проекта "Женское движение Единой России". Собравшихся приветствовал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, врио секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"Вы – "мягкая сила" державы, гордость и опора единой России. Наш федеральный партийный проект объединяет 170 тысяч участниц практически из всех регионов страны. Ваша работа делает более весомой роль женщин во всех сферах жизни общества и заслуживает самой высокой оценки", - сообщил он.

Было отмечено, что участницы движения передали бойцам и жителям новых регионов 770 тысяч тонн гуманитарной помощи. Вместе с Министерством труда России открыли полторы тысячи женских клубов, в которых можно получить помощь в переобучении и трудоустройстве.

Глава региона Александр Моор, обращаясь к участницам образовательного модуля, отметил, что в Тюменской области более 60% депутатов муниципальных образований и почти 70% председателей дум – женщины.

"В условиях СВО именно наши женщины поддерживают бойцов на передовой и их родителей, жен и детей дома. Не ограничиваются сбором гуманитарных грузов. Сегодня для семей участников СВО в каждом муниципальном образовании региона открыты и функционируют 82 социальные гостиные. Комплексную помощь уже получили свыше 19 тысяч человек", – подчеркнул губернатор Тюменской области.

Женщина – самый ответственный человек в обществе, заявил, выступая перед участницами мероприятия, заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

"Я считаю, это не случайность, что в это время, очень непростое для нашей страны, когда очень много международных и внутренних вызовов, очень сильно стало развиваться женское движение России. Мое внутреннее убеждение – это один из ответов нашего народа на эти вызовы. Нет более сильного патриота, чем женщина. И только женщина может воспитать настоящего мужчину-патриота", – убежден он.