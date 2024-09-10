НАТО начало серию учений у границ России

Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, маневры продлятся до конца осени.

В общей сложности предполагается 12 учений по всей протяженности восточного фланга, сообщает РИА Новости. В них примут участие Эстония, Финляндия, Италия, Испания, Латвия и другие страны. Учения запланированы, в частности, в Германии, Словакии, Греции, Финляндии.

Издание отмечает, что в мае прошли самые масштабные со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender.

Ранее газета Bild сообщила, что в начале сентября немецкие истребители Eurofighter в Финляндии отработали приземление на короткой дистанции в 180 км от границы с Россией. В общей сложности в хода маневра были переброшены 30 солдат бундесвера, а также пять самолетов: три истребителя Eurofighter и два военно-транспортных самолета А-400М.