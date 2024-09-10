Родители тратят на детские секции в среднем 8 тыс. рублей ежемесячно, не считая репетиторства

Родители тратят на занятия своих детей в кружках и секцияях в среднем почти 8 тыс. рублей ежемесячно. Такой результат получен на основе данных онлайн-панели Anketolog. ru. Было опрошено 2 тыс. россиян, имеющих несовершеннолетних детей. Выборка отражала социально-демографические параметры населения Россси.

Оказалось, что почти все дети заняты дополнительным образованием. Только у 6% опрошенных дети не посещают дополнительные занятия. 56% школьников ходят на кружки в частной организации, 42% - в государственной. Наиболее популярны следующие занятия: танцы и хореография — 22%, изобразительное творчество — 22%, игровой и командный спорт — 19%, индивидуальный спорт — 18%, единоборства — 17%, информатика — 13%. Правда, итоговый результат немного превышает 100%. Треть детей ходят на одни кружок, треть - на два, еще треть - на три и более. То есть дети довольно сильно загружены секциями. Чаще всего занимаются в секциях дети 10-12 лет (32%).

Интересны размеры трат на дополнительное образование. Так, 32% родителей тратят на это от 5 до 10 тыс. рублей в месяц, менее 5 тыс. рублей — 31%, 10-15 тыс. — 13%, 15-20 тыс. — 7%, более 20 тыс. - 7% родителей. Только 11% занимаются бесплатно. В среднем получается 7,6 тыс.

Однако сюда не входят траты на репетиторов. А с ними работают половина школьников. Чаще всего -по математике и английскому.

В целом родители довольны дополнительным образованием детей, оценив его по 10-балльной шкале на высокую оценку - 8,6 баллов.