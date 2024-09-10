ЧП на тагильском предприятии: погиб газовщик, еще трое сотрудников получили травмы

В Нижнем Тагиле на местном предприятии произошло ЧП. Один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня, 10 сентября, в цехе №6 АО "ЕВРАЗ НТМК". По предварительным данным, там произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи.

В результате инцидента погиб работник предприятия – газовщик доменной печи. Еще трое сотрудников – другой газовщик доменной печи, а также мастер производственного участка и слесарь – получили травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу для обследования и оказания им медицинской помощи. Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. В ведомстве намерены дать оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии.