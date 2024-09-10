В Красноярском крае задержаны восемь участников неонацистской группировки

В Красноярском крае задержаны восемь участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских, сообщает СУ СКР по региону.

По информации ведомства, подозреваемым от 16 до 19 лет.

Как считает следствие, двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество для совершения преступлений против антифашистов и "лиц нерусской национальности". Аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Позже молодые люди объединились, чтобы создать более крупное сообщество.

В СК сообщили, что четверо подозреваемых причастны к нападению на гражданина по национальному признаку и к нанесению националистических граффити в Железногорске.

При обысках были изъяты предметы с символикой экстремизма, а также пневматическая винтовка, пневматический пистолет, патроны, мачете, различные ножи, кастеты, перцовые баллончики и бейсбольная бита.