WSJ: На Украине готовы согласиться на невыгодный договор, чтобы остановить конфликт

На Украине все чаще поддерживают идею переговоров с Россией. Один из командиров выразил мнение, что как в украинском обществе, так и в западных странах чувствуется усталость от конфликта.

Опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка переговоров с Москвой "постепенно растет". Многие, особенно молодые люди, готовы принять невыгодный для их страны договор, чтобы остановить боевые действия, приводит ТАСС данные газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее в МИД России опровергли подготовку к "тайным переговорам". Издание The Washington Post ранее сообщило, что Украина и Россия собирались в этом месяце направить делегации в Доху для переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако непрямые переговоры, в которых Катар выступал посредником, были сорваны из-за нападения ВСУ на Курскую область.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ в связи с публикацией The Washington Post.

Она добавила, что шансы на переговорное решение кризиса были у Киева неоднократно.

"Самый недавний представился в июне этого года, когда Президент России выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу, открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами… Однако после 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев — бандитскую вылазку в Курскую область", — сказала Мария Захарова.

Также 12 августа Владимир Путин заявил, что "не может быть никаких переговоров с теми, кто без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что атака ВСУ на Курскую область сорвала конфиденциальный переговорный процесс о прекращении ударов по энергетическим объектам Украины.