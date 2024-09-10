Жители Нижнего Тагила пожаловались на постоянные пожары из-за складирования отходов

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки после жалобы из Нижнего Тагила на постоянные пожары.

Ранее в сети появилось видеообращение к главе СК России о нарушении природоохранного законодательства в Свердловской области. Якобы уже свыше пяти лет в Нижнем Тагиле деревообрабатывающее предприятие постоянно складирует свои отходы на муниципальной территории. Это приводит к регулярным возгораниям и едкому запаху дыма, из-за которого страдают местные жители. При этом, многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

"В СУ СК России по Свердловской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении", - рассказали в пресс-службе СКР..

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.