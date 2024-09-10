СМИ: Киев пытается привлечь террористов из Сирии к операциям против России

Киев провел переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии для их привлечения к операциям против России, сообщила турецкая газета Aydınlık.

По данным здания, встреча представителей киевской администрации с лидерами террористической организации состоялась в Идлибе 18 июня. Утверждается, что украинская делегация потребовала освобождения "известного главаря террористов Омара аш-Шишани и некоторых радикальных террористов из тюрьмы". В обмен на освобождение Киев предложил предоставить 75 беспилотников, пишет РИА Новости.

5 апреля СКР сообщил, что в телефоне одного из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" нашли фотографии людей в камуфляже с флагом Украины. По данным СК, один из соучастников рассказал, что цель нападения была выбрана 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО. По указанию куратора он нашел и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла". Эти скриншоты также были обнаружены у него в телефоне. По версии следствия, эти данные могут свидетельствовать о связи между совершенным терактом и проведением СВО.

*запрещенная в РФ террористическая организация