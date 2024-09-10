Многодетные будут нищими в 1,5 раза чаще - госпрограмма Правительства

К 2036 году суммарный коэффициент рождаемости планируется повысить до 1,8 ребенка на женщину, чего не было никогда после 1991 года. Об этом говорится в постановлении Правительства с изменениями в госпрограмму "Социальная поддержка граждан", вступающем в силу сегодня.

Государственную программу соцподдержки утвердили еще в 2014 году. Показатели программы периодически корректируют. А в новой редакции программы уточнили ее цели. Это модернизация сектора социальных услуг, повышение их качества, развитие негосударственных НКО и привлечение этих НКО к социальному заказу. Среди целей указана цифровая трансформация государственного и муниципального управления.

Не забыли и про бедность. Сейчас, по данным Росстата, 8,5% населения живут за чертой бедности, то есть являются нищими, имея уровень дохода ниже 15 тыс. рублей на человека в месяц. Программа предусматривает снижение уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036-му. А бедность среди многодетных к 2036 году должна быть не выше 8%. То есть Правительство закладывает повышенную бедность многодетных семей как норму. Они будут нищими в полтора раза чаще, чем остальные . В настоящее время доля нищих среди многодетных семей составляет 30%, следует из данных Росстата. А большинство нищих - это именно семьи с детьми.

Но и в этих условиях Правительство планирует каким-то образом стимулировать рождение в семьях третьих и последующих детей, то есть одновременно повышать бедность, с которой собирается бороться.

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отмечает, что цели программы не могут решить демографическую проблему. Вымирание России будет продолжаться.

"Заложенные в программе показатели рождаемости не обеспечивают даже простого воспроизводства населения. Мне представляется, что в нынешних условиях демографической катастрофы Правительство демонстрирует нежелание предпринимать решительные действия", — сказала она "Парламентской газете".

Останина резонно разделила меры соцподдержки бедных граждан и собственно демографические меры, которые направлены на рождение детей. Сейчас же меры поддержки семей с детьми оказываются по критерию нуждаемости. Нужно, чтобы семья с детьми была нищей, чтобы ей оформили небольшие выплаты - на уровне прожиточного минимума на ребенка в регионе. Причем нищету нужно подтверждать ежегодно. Если доход хотя бы на рубль превысит прожиточный минимум, семья лишается выплат. Демограф Юрий Крупнов так описывает позицию государства в вопросе поддержки семей: хочешь получить поддержку — стань нищим.

Что касается рождаемости, то практически те же самые показатели были записаны в майских указах еще в 2012 году, затем в 2018 году. Они повторяются из года в год, то есть власти даже не упоминают об уровне воспроизводства населения, ожидая его вымирания. Соответственно, демографической политики фактически нет, она подменена мерами соцподдержки.

Ежегодная "естественная" убыль населения России сейчас составляет не мене 500 тыс. человек, и эта цифра дальше будет только расти. В 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. В первом полугодии родилось только 600 тыс. детей. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,4, то есть следующее гипотетическое поколение будет в 1,5 раза малочисленнее нынешнего. Это предопределяет быстрое вымирание страны на десятки лет вперед.