Бастрыкин поручил разобраться с незаконным хостелом для мигрантов в Екатеринбурге

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с незаконной работой хостела в Екатеринбурге. Там обитают мигранты, не дающие местным спокойно жить.

Как сообщает информационный центр СК России, на единую многоканальную линию центра поступило обращение о хостеле в многоквартирном доме по улице Спутников в столице Урала. С 2022 года на цокольном этаже здания, в помещениях, не предназначенных для жилья, организованы места для иностранных граждан. При этом постояльцы хостела, большая часть которых – это мигранты из Средней Азии, регулярно нарушают общественный порядок, не соблюдают санитарные нормы и совершают разные противоправные действия.

Местные жители всерьез опасаются за безопасность своих детей. Утверждается, что многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. СК России по Свердловской области начата проверка по поступившему обращению. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного СКР Константину Мирошниченко доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Бастрыкин заинтересовался бандой мигрантов, нападающих на жителей Екатеринбурга.