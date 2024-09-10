«Деловой Каспий» в конце октября обсудит в Астрахани уникальные возможности развития экономик стран Каспийского региона

30-31 октября в Астрахани состоится XXI заседание Международного Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Каспийского региона «Деловой Каспий». Организатором мероприятия выступает Союз «Астраханская торгово-промышленная палата», сообщили в министерстве внешних связей региона.

В нём примут участие представители торгово-промышленных палат, государственных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, деловых кругов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, а также эксперты, ученые и политологи, лидеры общественных организаций стран Прикаспия.

Тема заседания — «Деловой Каспий: новые вызовы и уникальные возможности для экономического роста стран Каспийского региона». В ходе тематических секций участники обсудят вопросы комплексного расширения сотрудничества между странами Каспийского региона в условиях развития международного транспортного коридора «Север — Юг» и модернизации портовой инфраструктуры, а также международных финансовых взаиморасчетов.

Помимо этого, запланировано проведение переговоров в формате B2B, посещение промышленных, транспортно-логистических, туристических предприятий и объектов Астраханской области.

Обязательным условием для участия в мероприятиях заседания является предварительная регистрация, которую необходимо пройти до 5 октября, направив заявку по адресу электронной почты:atpp_ves@mail.ru.

По вопросам организации В2В переговоров можно обращаться в отдел внешнеэкономических связей Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» по телефону: 8 (8512) 25-67-25.