10 Сентября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

«Деловой Каспий» в конце октября обсудит в Астрахани уникальные возможности развития экономик стран Каспийского региона

30-31 октября в Астрахани состоится XXI заседание Международного Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Каспийского региона «Деловой Каспий». Организатором мероприятия выступает Союз «Астраханская торгово-промышленная палата», сообщили в министерстве внешних связей региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В нём примут участие представители торгово-промышленных палат, государственных и региональных исполнительных и законодательных органов власти, деловых кругов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, а также эксперты, ученые и политологи, лидеры общественных организаций стран Прикаспия.

Тема заседания — «Деловой Каспий: новые вызовы и уникальные возможности для экономического роста стран Каспийского региона». В ходе тематических секций участники обсудят вопросы комплексного расширения сотрудничества между странами Каспийского региона в условиях развития международного транспортного коридора «Север — Юг» и модернизации портовой инфраструктуры, а также международных финансовых взаиморасчетов.

Помимо этого, запланировано проведение переговоров в формате B2B, посещение промышленных, транспортно-логистических, туристических предприятий и объектов Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Обязательным условием для участия в мероприятиях заседания является предварительная регистрация, которую необходимо пройти до 5 октября, направив заявку по адресу электронной почты:atpp_ves@mail.ru.

По вопросам организации В2В переговоров можно обращаться в отдел внешнеэкономических связей Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» по телефону: 8 (8512) 25-67-25.

Теги: торгово-промышленная палата астраханской области, Деловой Каспий: новые вызовы, каспийский регион


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