История с точечной застройкой в Екатеринбурге может обернуться уголовным делом

Недовольство жителей Екатеринбурга точечной застройкой проекта "Астон. История" может привести к уголовному делу. Речь идет об обвинении в хищении земельного участка по адресу Советская, 19Б, за которое к ответственности могут привлечь не только застройщика, но и должностных лиц МУГИСО и администрацию города.

Ранее уральцы пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину на точечную застройку компании "Астон", а именно - на 32-этажную новостройку "История" посреди уже существующего низкоэтажного жилого фонда. Жители уверяют, что у них нагло отобрали двор, пообещав сначала построить двухэтажный детский спортивный комплекс, а затем начав вбивать сваи для многоэтажки.

Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли. Тогда Бастрыкин и решил узнать подробности, поручив провести проверку. Накануне одному из местных жителей от областного СКР пришло письмо, в котором тому обещают проверить его доводы о необходимости возбудить уголовное дело по факту хищения земли.

Как поясняет ЕАН, в чьем распоряжении находится письмо, по мнению автора обращения, девелопер незаконно приобрел участок, так как не проходил стандартную процедуру в виде торгов. В прокуратуре придерживаются того же мнения, заявляя, что застройщик выкупил недостроенный гараж, пообещав построить двухэтажный детский спорткомплекс. Во время строительства был выкуплен и участок, после чего планы сменились на возведение 32-этажного жилого дома. Арбитражный суд уже приостановил строительные работы.