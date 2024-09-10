10 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

История с точечной застройкой в Екатеринбурге может обернуться уголовным делом

Недовольство жителей Екатеринбурга точечной застройкой проекта "Астон. История" может привести к уголовному делу. Речь идет об обвинении в хищении земельного участка по адресу Советская, 19Б, за которое к ответственности могут привлечь не только застройщика, но и должностных лиц МУГИСО и администрацию города.

Ранее уральцы пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину на точечную застройку компании "Астон", а именно - на 32-этажную новостройку "История" посреди уже существующего низкоэтажного жилого фонда. Жители уверяют, что у них нагло отобрали двор, пообещав сначала построить двухэтажный детский спортивный комплекс, а затем начав вбивать сваи для многоэтажки.

Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли. Тогда Бастрыкин и решил узнать подробности, поручив провести проверку. Накануне одному из местных жителей от областного СКР пришло письмо, в котором тому обещают проверить его доводы о необходимости возбудить уголовное дело по факту хищения земли.

Как поясняет ЕАН, в чьем распоряжении находится письмо, по мнению автора обращения, девелопер незаконно приобрел участок, так как не проходил стандартную процедуру в виде торгов. В прокуратуре придерживаются того же мнения, заявляя, что застройщик выкупил недостроенный гараж, пообещав построить двухэтажный детский спорткомплекс. Во время строительства был выкуплен и участок, после чего планы сменились на возведение 32-этажного жилого дома. Арбитражный суд уже приостановил строительные работы.

Теги: Астона, Екатеринбург, СКР, застройка, уголовное дело


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Ранее 01.08.2024 09:18 Мск Екатеринбуржцы пожаловались Путину и Бастрыкину на точечную застройку компании "Астон"

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