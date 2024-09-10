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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: sledcom.ru

Убийство начальника пермского районного отдела СКР мог совершить пенсионер нацгвардии

В Перми в убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СКР Евгения Середкина подозревается пенсионер нацгвардии, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

По данным издания, около полуночи подозреваемый пришел на лестничную площадку, где располагается квартира следователя, выключил там свет и позвонил в дверь. Когда Середкин открыл, мужчина накинулся на него с топором.

"КП-Пермь" сообщает, что подозреваемый является сожителем бывшей супруги Евгения Середкина. После совершения убийства он сам позвонил в полицию. Издание также сообщает, что невольным свидетелем произошедшего якобы стал 11-летний ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствием устанавливаются мотивы совершенного преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Убийство, Евгений Середкин, следователь, подозреваемый


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