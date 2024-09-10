Темпы работ по расчистке реки Ахтубы в Астраханской области будут наращивать

По поручению вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева заместитель главы федерального ведомства "Росводресурсы" Наталия Сологуб проверила реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» в Астраханской области.

Она вместе с руководителем Нижне-Волжского БВУ Росводресурсов Николаем Пономарёвым посетили Ахтубинский район, где ознакомились с ходом работ по расчистке реки Ахтубы.

В ходе визита состоялось рабочее совещание представителей Федерального агентства водных ресурсов с вице-губернатором — председателем правительства Астраханской области Денисом Афанасьевым.

Стороны обсудили проведение расчистки Ахтубы в Ахтубинском районе и водного тракта ильменя Кораблёв в Наримановском районе, а также строительство гидротехнического сооружения между протокой Хурдун и ильменём Голга в Икрянинском районе.

По итогам встречи принято решение о наращивании темпа работ и разработки детального плана-графика мероприятий. Данные меры будут содействовать своевременному достижению плановых показателей проекта «Оздоровление Волги».