В Раменском эвакуируют жителей пяти домов после атаки БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Раменское после атаки БПЛА.

По его словам, в доме на Спортивном проезде в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. Повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы, несущие конструкции целы, сообщил губернатор в телеграм-канале.

На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел, добавил Воробьев.

На земле остались обломки БПЛА, которые нужно разминировать, решено эвакуировать жителей пяти соседних домов.

По словам Воробьева, власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество.

Ранее губернатор сообщил, что в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, эта информация не подтвердилась). В пунктах временного проживания заселены 43 человека.

Всего этой ночью система противовоздушной обороны сбила 20 беспилотников над территорией Московской области, в частности, в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Росавиации сообщили о введении ограничений работы трех московских аэропортов – Внуково, Жуковского и Домодедово.