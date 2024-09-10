Мог уехать на велосипеде: в Екатеринбурге пропал 10-летний ребенок

В Екатеринбурге ведутся поиски пропавшего ребенка. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается 10-летний Максим Ш. Накануне, 9 сентября, около 15.00 мальчик ушел из дома по улице Балакирева. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

На розыск ориентирован весь личный состав екатеринбургской полиции. Приметы ребенка: рост 146 см, среднего телосложения, голубые глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в черную спортивную кофту на молнии фирмы Puma, черные кроссовки, синие джинсы и черную кепку без надписей.

Известно, что мальчик мог уехать на темно-синем велосипеде. Как подчеркнули в МВД, ранее из дома он не уходил.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении Максима, сообщать ее по телефонам: +7 (343) 356-42-12 (дежурная часть отдела полиции №12) либо 02 (102 по мобильному).