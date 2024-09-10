Депутат Буцкая заявила, что с 12-летними детьми нужно быть всегда рядом

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая фактически заявила, что родители должны быть все время даже с 12-летними детьми, чтобы не было какого-то несчастного случая. Так она прокомментировала случай в Назарове Красноярского края, когда 12-летний подросток выпал с балкона пятого этажа.

Он был в гостях у знакомой, в какой-то момент почувствовал себя плохо и прилег на диван. Спустя некоторое время вышел на балкон подышать свежим воздухом, но видимо, у него закружилась голова, и он выпал. Мальчика увезли в больницу с переломом седалищной кости и закрытой черепно-мозговой травмой. Дети были дома одни.

"Все эти истории объединяет одно - безответственность взрослых. Либо взрослые отвлеклись и ребенок выпал из окна, либо взрослых не было дома вовсе", - написала Буцкая.

Из ее слов следует, что ответственные взрослые должны находиться неотлучно даже с 12-летними детьми.