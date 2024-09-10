Шойгу: Переговоров с Украиной не будет, пока ВСУ не выкинут из Курской области

Россия не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не "выкинет" украинских террористов из Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем", - сказал Шойгу интервью телеканалу "Россия 24".

"До тех пор, пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем", - подчеркнул он.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион.

12 августа президент России на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что "с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить". Глава государства сообщил, что будет дана оценка событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, "противник получит достойный ответ". Путин назвал главной задачей Минобороны выбить противника с территории Курской области.