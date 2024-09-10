В Госдуме призвали следить через камеры за детьми на уроках

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова призвала обвешать все классы в школах камерами, чтобы следить за детьми на уроках.

Она уверена, что "все равно на уроках будут камеры". Но, как ни странно для нее, многие родители не хотят тотальной слежки за своими детьми. Это надо, чтобы фиксировать нарушения дисциплины на уроках. В пунктах сдачи ЕГЭ используют искусственный интеллект (ИИ), фиксируя даже физическое положение тела в пространстве, чтобы выявить, что, скорее всего, выпускник списывает. Тогда к нему пристальнее присматриваются и часто обнаруживают шпаргалку. Поэтому нужно отдаться под контроль ИИ, призвала Аршинова.

Характерно, что в вопросе дисциплины и нарушений на уроках депутат "забыла" про учителей. При этом сказала, что удалось восстановить права учителей благодаря принятию закона, который защищает их статус. "И, конечно, культуру отношения к учителю нужно формировать", хотя, как следует из ее же слов, дисциплины это не касается. Это, видимо, нельзя доверять учителям или они не справятся - только ИИ.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов возмущен такой позицией депутата.

"Авторам подобных идей всегда надо начинать с собственного личного примера. В частности, поставив камеры в доме (квартире), кабинетах, туалетах и везде, где депутат проводит свое время и попросив ИИ проанализировать свою жизнь и депутатскую деятельность на предмет выявления признаков осмысленности и адекватности. Если адекватность депутата будет ИИ выявлена - подтверждать полномочия. Причем ежедневно", - написал он.

Подобный комментарий стал самым популярным под новостью на страницах "Думы ТВ" в соцетях.

"Когда установят онлайн видеокамеры для депутатов и у чиновников в кабинетах?" - вопрошает Алиса Гордава.

Интересно, что в 2023 году, когда шла речь о запрете мобильных телефонов на уроках, Аршинова идею поддержала, в том числе потому, что нельзя проводить скрытую фото- и видеосъемку, так как это нарушение закона о персональных данных.

"Это унижает и педагога, и других учеников в классе, нарушает образовательный процесс", — скзала она.

Получается, что теперь она изменила свое мнение на прямо противоположное и считает необходимым снимать на камеру каждый урок в каждом классе.

Специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов считает, что внедрение ИИ в образование - это его уничтожение.