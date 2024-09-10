Мотивом убийства пермского следователя могла стать ревность

По факту убийства руководителя территориального следственного отдела Евгения Середкина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из наиболее опытных следователей и криминалистов.

Работу подчиненных на месте координировал глава управления Денис Головкин.

Подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

В ведомстве сообщили, что мотивы убийства устанавливаются. Проверяется версия об убийстве на почве ревности.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в аппарате ведомства.